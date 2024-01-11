Merkez Bankası'ndan ABD temasları: Gaye Erkan yatırımcılarla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD'de uluslararası yatırımcılarla bugün buluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantılara çevrimiçi olarak katılacak. "Yatırımcı Günü"nün ikincisinin ise yine bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile buluşacak.

Toplantıda makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumlar yapılacak, yatırımcılara Türkiye'deki fırsatlar anlatılacak, sorular yanıtlanacak.

Kaynaklar Merkez Bankası’nın, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin 700'lü seviyelerden 300 baz puana gerilemesi ve bir süre önce 145 milyar doları aşarak rekor seviyeye yükselen rezervler başta olmak üzere birçok finansal göstergeye yansıyan yoğun yatırımcı talebine yanıt olarak bu programın düzenlendiğini vurguluyor.







