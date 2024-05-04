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Merkez Bankası'ndan açıklama: Mevduat faizleri de tüketici kredisi faizleri de geriledi!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.05.2024 07:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Faizlerde ılımlı bir düşüş gözlendi. 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 86,2 ile rekor kıran tüketici kredisi faizleri ise aynı dönemde yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan açıklama: Mevduat faizleri de tüketici kredisi faizleri de geriledi!

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Nisan ile biten haftada 93 milyar 612 milyon 62 bin lira artışla 16 trilyon 321 milyar 202 milyon 379 bin liraya çıktı.

Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,07 yükselişle 9 trilyon 82 milyar 746 milyon 858 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,33 azalışla 6 trilyon 508 milyar 4 milyon 182 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 179 milyar 236 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Nisan itibarıyla 2 milyar 219 milyon dolarlık azalış görüldü.

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TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZLERİ DE GERİLEDİ

İki hafta önce yüzde 86,2'lik faizle tarihi zirvesini yenileyen tüketici kredisi faizleri geçen hafta yüzde 81,3 olarak kaydedilirken, ticari kredi faizi de yüzde 67,1 olarak kaydedildi.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,11 artarak 1 trilyon 550 milyar 982 milyon 271 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,74 yükselişle 1 trilyon 475 milyar 239 milyon 229 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,13 artışla 1 trilyon 829 milyar 490 milyon 104 bin liraya çıktı.

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KONUT VE TAŞIT KREDİLERİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 400 milyar 916 milyon 649 bin lirası konut, 68 milyar 329 milyon 222 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 81 milyar 736 milyon 400 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Nisan ile biten haftada 199 milyar 629 milyon 475 bin lira artarak 12 trilyon 643 milyar 10 milyon 256 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,49 artış kaydetti.

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kredi faiz oranları mevduat faizi
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