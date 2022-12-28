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Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! KKM hesaplarında aykırı bulunanlara kur farkı ödenmeyecek...

28.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde süresi 1 sene daha uzatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hamle daha yaptı. TCMB, kur korumalı mevduat ürünlerinin türev işlemlere konu edilemeyeceğine ilişkin bankalara talimat gönderdi.

Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! KKM hesaplarında aykırı bulunanlara kur farkı ödenmeyecek...

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat ürünlerine ilişkin uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, ilgili KKM hesapları türev işlemlere konu edilemeyecek.

TCMB'nin bugün tarihli bankalara gönderdiği uygulama talimatı değişikliğinde, "Söz konusu talimatlar kapsamındaki dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" denildi.

TÜREV ÜRÜNÜNE KONU EDİLEMEYECEK

Bankalara gönderilen yazıda "Dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının opsiyon, swap vb. herhangi bir türev ürününe konu edilemeyeceği veya söz konusu ürünlerle ilişkilendirilemeyeceği" belirtildi.

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Yazıda ayrıca bu hükme aykırılık tespit edilen hesaplar için TCMB tarafından kur/fiyat farklarının "ödenmeyeceği" de belirtildi.

EN YÜKSEK DÖNEM 11 KASIM'DA

Kur Korumalı Mevduat (KKM), 20 Aralık 2021’de duyurulmasının ardından, bir yıl sonra yatay seyre geçti. Kasım ayında 1 trilyon 474 milyar liraya ulaşan KKM hesapları, 2 Aralık’ta 1 trilyon 463 milyar lira, 9 Aralık’ta 1 trilyon 464 milyar lira ve 16 Aralık haftasında da 1 trilyon 465 milyar lira oldu. Kasım ayının başında 1 trilyon 473 milyar lira seviyelerine gelen hesaplarda, en yüksek dönem ise 11 Kasım’da görüldü.

KKM'DE SÜRE UZATILDI

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, KKM’nin bir yıl daha uzatıldığı duyurulmuştu. “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında” karar, yürürlüğe girmiş ve “Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023’e kadar açılabilecek” açıklaması yapılmıştı.


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