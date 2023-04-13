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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat! Kur farkı Türk lirası üzerinden ödenecek

13.04.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat! Kur farkı Türk lirası üzerinden ödenecek

Bankalardan edinilen bilgiye göre, TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gitti. Buna göre, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek TCMB ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.

Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, euro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek. Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon euro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin euro veya dolar olarak artırılabilecek.

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BANKALAR TCMB'YE KUR FARKINI TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN ÖDEYECEK

Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek ve vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki euro veya dolar alış kurunun işlem kurundan yüksek olması halinde TCMB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar TCMB'ye kur farkını Türk lirası üzerinden ödeyecek.

Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin yüzde 2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.

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