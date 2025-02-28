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Merkez Bankası'ndan bir sadeleşme adımı daha! İndirime gidildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.02.2025 18:51
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Merkez Bankası'ndan yeni bir karar daha geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ihracatçıların döviz işlemlerinde indirime gitti. Buna göre ihracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi.

Merkez Bankası'ndan bir sadeleşme adımı daha! İndirime gidildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ihracatçıların döviz işlemlerinde indirime gitti. BloombergHT'nin haberine göre, normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi.

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BİR KEZ DAHA GÜNCELLENDİ

İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi Haziran 2024’ten sonra bir kez daha güncellendi.

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YÜZDE 40'A ÇIKARILMIŞTI

Nisan 2022’de TCMB genelgesiyle ihracatçıların Merkez Bankası’na döviz satışı oranı yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmıştı.

Haziran 2024'te yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürülen ihracat bedellerinde TCMB’ye döviz satış zorunluluğu, bankalara gönderilen yazıdan edinilen bilgiye göre Şubat 2025 itibarıyla yüzde 30'dan yeniden yüzde 25'e düşürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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