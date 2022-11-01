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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken kredi talimatı! Bankalara uyarı yazısı gönderildi

01.11.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi ile kredi faizlerini pek fazla etkilemese de Merkez Bankası’ndan yapılan kredi uyarısı dikkat çekti. Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazısında kredi kullandırılan müşterileri için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda ‘Off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemi’ ve ‘kredi kullandırılan müşteriye mevduat zorunluluğu’ gibi bazı uygulamalar tespit edildiği belirtildi.

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken kredi talimatı! Bankalara uyarı yazısı gönderildi

Kredi kullanan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderdiği yazıda kredi kullandırılan müşterilere mevduat zorunluluğu gibi bazı uygulamalar konusunda uyarıda bulundu.

TCMB'den gönderilen yazıda alınan makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlık işleyişi açısının öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

Yazıda; kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalu mevduatta kullanmasına izin verildiği, kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirildiği, menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplandığı, yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı Döviz alım-satım işlemlerine devam ettiği konularının tespit edildiği belirtildi.

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TCMB bu uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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