Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem: O işlemlere bir süreliğine ara verildi

Merkez Bankası, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.
TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.
Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
