Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem: O işlemlere bir süreliğine ara verildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı aktarıldı.

Merkez Bankası, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ HAREKETLİLİĞİNE ÖNLEM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

İKİ YENİ KARARI BİRDEN DUYURDU

TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.

O İŞLEMLERE BİR SÜRELİĞİNE ARA VERİLDİ

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kaynak: AA

