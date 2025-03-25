Merkez Bankası'ndan döviz kuru için yeni hamle! NDF işlemlerine başlanıldı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda sert bir etki oluşturdu. Siyasi gerilimin tırmanmasının yanı sıra döviz kurundaki sert hareketlenmeler Merkez Bankası'nın hızlı bir şekilde aksiyon almasına neden oldu.

Siyasi belirsizlikler de yatırımcının güvenini sarsarken geçtiğimiz hafta içinde Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çekildiği, liranın değerinin bir günde yüzde 10’a yakın düştüğü Bloomberg gibi küresel medya kuruluşları tarafından duyurulmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası yeni bir karar aldıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine başladıklarını açıkladı.

İngilizce olarak NDF olarak kısıtlanan bu yöntem ile Merkez Bankası'nın döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

NDF NEDİR?

Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, piyasada döviz kuruna dair beklentileri yönetmek için kullanılan vadeli sözleşmelerdir. Gerçek bir döviz teslimatı yapılmaz; vade sonunda TL üzerinden uzlaşı sağlanır.

TCMB, bu hamleyle döviz piyasalarındaki volatiliteyi azaltmayı ve lira üzerindeki spekülatif baskıyı dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, bu tür araçlar Merkez Bankası’nın doğrudan döviz rezervi harcamadan müdahale etmesine olanak tanıyor.