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  4. Merkez Bankası'ndan en yeni enflasyon tahmini! 3 koldan azalış: Herkesin hissettiği farklı, Yüzde 27 diyen de var yüzde 71 diyen de...

Merkez Bankası'ndan en yeni enflasyon tahmini! 3 koldan azalış: Herkesin hissettiği farklı, Yüzde 27 diyen de var yüzde 71 diyen de...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 10:10
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Merkez Bankası, 2024 yılı Eylül ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi yüzde 27,5'e, reel sektörün beklentisi yüzde 51,1'e, hanehalkının beklentisi ise yüzde 71,6'ya geriledi. Anket sonuçları, farklı kesimlerin enflasyonu farklı seviyelerde hissettiğini ortaya koyarken, enflasyonda üç farklı koldan düşüş yaşandığına dikkat çekiyor.

Merkez Bankası'ndan en yeni enflasyon tahmini! 3 koldan azalış: Herkesin hissettiği farklı, Yüzde 27 diyen de var yüzde 71 diyen de...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

MEHMET ŞİMŞEK YÜZDE 20 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün yaptığı açıklamasında, 2025'te enflasyonun güçlü bir şekilde düşeceğini dile getirdi. Türkiye'de enflasyonun hala oldukça yüksek olduğunu dile getiren Şimşek, enflasyonun bu sene yüzde 40-42 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, gelecek sene yüzde 20'nin altına, sonraki sene de tek haneye düşmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Şimşek, şöyle devam etti:

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"Dezenflasyon süreci kalıcı bir şekilde başlamış durumda. Bir taraftan para politikasının gecikmeli etkisiyle 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek. Bir taraftan maliye politikası, gelirler politikası daha destekleyici hale gelecek. Buradan özellikle iş insanlarına seslenmek istiyorum; stoklarınızdan fiyatlama politikanıza kadar hesabınızı ona göre yaparsanız yanlış tarafta durmamış olursunuz. Enflasyon iniyor. Dolayısıyla bizim hedeflerimizi dikkate alırsanız sizin faydanıza olur. Bu sene enflasyona bir bant çizdik ve bir seçimin olduğu, jeopolitik kargaşanın zirve yaptığı zorlu bir senede bile birçok hedefimizi tutturduk. İş aleminden beklentimiz Orta Vadeli Program'ı rehber edinmeleri."

Büyüme ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki olmadığını belirten Şimşek, "Enflasyonu indirirken aslında güçlü yüksek sürdürülebilir büyümenin temellerini atıyoruz. Dolayısıyla geçici yavaşlama sakın karamsarlığa düşürmesin." diye konuştu.

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Enflasyon
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