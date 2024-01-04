FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu

Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu

04.01.2024 12:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Merkez Bankası, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi. Değerlendirmede, "Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu" denildi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu

Merkez Bankası’nın enflasyon değerlendirmesinde yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olduğu bildirildi. Raporda, "Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda, tüketici fiyatlarının Aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyonun 2,79 puan yükseldiği ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı ifade edildi.

Rapora göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu. Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı.

SEBZE VE KIRMIZI ET FİYATLARINDA GÖZLENEN YÜKSEK ARTIŞ

Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu.

Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirildi. Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşladı. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları geriledi.

Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetti.
Enflasyonun ana eğilimi, tüm göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret etti.

(AA)

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesinde yeni detay!En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesinde yeni detay!
MSB'den bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklamaMSB'den bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama
Gram altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur Aralık Zam Merkez Bankası değerlendirme emekli enerji
En Çok Okunan Haberler
Şok tehdit! 'Bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim'

Şok tehdit! 'Bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim'

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!

Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!

Meclis'e birbirinden ilginç dilekçe yağdı: Serpme kahvaltı yasaklansın, 25 yıl evli kalan kadın emekli olsun

Meclis'e birbirinden ilginç dilekçe yağdı: Serpme kahvaltı yasaklansın, 25 yıl evli kalan kadın emekli olsun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.