Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu! Gıda fiyatları için dikkat çeken gelişme

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artmıştı. Yıllık bazda ise 17 ayın zirvesi olan yüzde 69,80 görüldü. Enflasyon verileri sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımlandı.

Raporda özetle, gıda enflasyonunda düşüş görülürken, diğer gruplarda artış kaydedildiği ifade edildi. Hizmet grubunda fiyatlar yüksek seyrini sürdürdü, özellikle ulaştırma hizmetlerinde Ramazan Bayramı etkisi hissedildi. Temel mal grubunda aylık fiyat artışı yavaşladı, otomobil fiyatlarındaki ılımlı artış etkili oldu. Enerji grubunda fiyatlar akaryakıttaki yükseliş ve doğal gazdaki düşüşle dengelendi. Üretici fiyatları güçlü seyrini korurken, ana sanayi gruplarına göre fiyat artışlarının genel bir şekilde yayıldığı görüldü.ıklımlı artışları devam etti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar artarken, işlenmemiş gıda ve işlenmiş gıda alt gruplarındaki enflasyon farklı seyretti. Yurt içi üretici fiyatları da artış gösterdi ve enerji, dayanıksız tüketim ve dayanıklı tüketim kalemlerinde fiyat artışları sırasıyla en belirgin oldu.







