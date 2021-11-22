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Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sonrası zorunlu karşılık kararı!

22.11.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gerçekleştirilen 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da 100 baz puan indirdi.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sonrası zorunlu karşılık kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, 22 Ekim ve 17 Kasım 2021 tarihleri arasında arasında yüzde 10,50 olarak uygulanan faiz oranı 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde yüzde 9,50 olarak uygulanmaya başlandı.

Açıklamada, "18.11.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde yüzde 9,5 ile yüzde 15 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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