Merkez Bankası'ndan KKM’de prim düzenlemesi: Kur farkı düşürülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların Döviz dönüşümlü KKM’de prim uygulamasına son verdi. Mevcut durumda bankalar TCMB karşı taraflı KKM işlemlerinde müşterilerine faiz dışında birkaç puanlık prim de sunuyordu. Bu uygulamada tabela faizi düşük kalırken, olası bir kur artışında TCMB’nin karşılayacağı fark artıyordu. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda, dövizden dönüşümlü KKM’de faiz üst sınırının kaldırıldığı hatırlatılarak, müşterilere sunulan primin faize eklenmesi istendi. Böylelikle TCMB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.

BloombergHT'de yer alan habere göre, TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıyla birlikte, TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırıldı. Daha öncesinde KKM’de faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu.

KKM 1,5 AYDA 180 MİLYAR TL ARTTI

KKM’de faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından, bu alana özellikle tüze tarafından yoğun ilgi geldi. Son bir buçuk ayda KKM toplamı 180 milyar lira artış kaydetti. Böylelikle kur korumalı mevduat toplamı 1,55 trilyon lira ile rekor düzeye yükseldi. Aynı dönemde döviz mevduatlarında 12 milyar doların üzerinde düşüş gerçekleşti.



