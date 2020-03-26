FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'koronavirüs' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 19:54 | Son Güncelleme

Merkez Başkanı Murat Uysal ve Başkan Yardımcıları Bankalar Birliği ile "Koronavirüs Salgınının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Alınan Tedbirler" konusunda bir video konferans gerçekleştirdi. Uysal, "Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Merkez Başkanı Murat Uysal yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası olarak salgın hastalığın küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ediyoruz. Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için Bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır. Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık. Mart ayı ile birlikte salgın hastalığın öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörler kanalıyla yurt içinde iktisadi faaliyeti etkilediği görülmektedir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendiBakan Kurum duyurdu: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendi
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

Marketler için yeni karar!

Marketler için yeni karar!

EPDK'dan elektrik fiyatlarına zam açıklaması

EPDK'dan elektrik fiyatlarına zam açıklaması

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendi

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendi

Türkiye yaptı, dünyaya örnek oldu!

Türkiye yaptı, dünyaya örnek oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ILO: Salgın 25 milyondan kişinin işine mal olabilir

ILO: Salgın 25 milyondan kişinin işine mal olabilir

ABD’de işsizlik rekor kırabilir

ABD’de işsizlik rekor kırabilir

İtalya koronavirüs nedeniyle fabrikaları da kapattı

İtalya koronavirüs nedeniyle fabrikaları da kapattı

Varlık Fonu ile Sinosure arasında işbirliği

Türkiye Varlık Fonu'ndan anlaşma

Bakan Albayrak duyurdu! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı

Bakan Albayrak duyurdu! Başvurular başladı

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendi

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.