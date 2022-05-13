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Merkez Bankası'ndan kritik karar! Haczedilemeyecek...

13.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıklarına ilişkin önemli bir karara yer verildi. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği düzenlendi.

Merkez Bankası'ndan kritik karar! Haczedilemeyecek...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40. maddesine eklenen bente göre, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

TCMB'nin son verilerine göre toplam rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki swapların büyüklüğü 63,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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