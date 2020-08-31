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Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH İÇİN ZATEN BATMIŞIZ BİR NERDE SAVAŞ İÇİNDE OLAN BİR ÜLKE VARSA İŞBİRLİĞİ İÇİNDESİNİZ YAPMAYIN KARDEŞİM.
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