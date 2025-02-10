FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan parasal sıkılaştırma açıklaması

Merkez Bankası'ndan parasal sıkılaştırma açıklaması

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma sürecine ilişkin bilgilendirme amacıyla "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı yeni bir video yayınladı. Yayımlanan videoda parasal sıkılaştırma döngüsüne 2023 yılının Haziran ayında başlandığı bildirildi.

Merkez Bankası'ndan parasal sıkılaştırma açıklaması

İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasının engellendiği belirtilen videoda, maliye politikasında atılan adımlarla dezenflasyona katkı sağlandığı ve böylece yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalmasının sağlandığı aktarıldı.

Videoda, Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyonun tesis edildiği dile getirilerek, yıl sonu enflasyonun 2024 yılında yüzde 44,4’e gerilediği kaydedildi.

Haber-İç-Görsel_2-(1)

Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiği vurgulanan videoda "Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş belirginleşiyor. Dezenflasyonu güçlendirmek için kararlılıkla uygulanan politikalar piyasalara pozitif yansıyor. Böylece risk primi düşüyor, kaynak girişi artarken faiz maliyeti azalıyor. Gelecek 5 yıl için 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlandı. İlerleyen dönemde risk primi düşmeye devam ettikçe bu tasarruf daha da artacak." ifadelerine yer verildi.

merkez

"DIŞ FİNANSMAN İHTİYACINI KARŞILIYOR"

Videoda, bu süreçte kur korumalı mevduat bakiyesinin 114 milyar dolar gerilediği bilgisi paylaşıldı. Türk lirası mevduatın payının ise yüzde 31,6’dan yüzde 59,4’e çıktığı kaydedilen videoda, KKM bakiyesinin azalmasının parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği bildirildi.

iStock-1497953657 (1)

Videoda, KKM azaldıkça merkez bankası bilançosunun üzerindeki risklerin de azaldığına işaret edilerek, "Bu iyileşmeye dış dengede belirginleşen toparlanma eşlik ediyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor. 12 aylık birikimli cari açık 48 milyar dolar azaldı. Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 0,7’ye indi." değerlendirmesinde bulunuldu.

merkez-3

TCMB'NİN REZERVLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığı vurgulanan videoda, brüt uluslararası rezervlerin 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştığı, swap hariç net rezervdeki artışın ise 126 milyar dolar olduğu bilgisi verildi.
Videoda, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünün altı çizilerek, dezenflasyon sürecinin 2025 yılında belirginleşen kazanımlarıyla devam ettiği belirtildi.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 24’e gerilemesinin hedeflendiği ifade edilen videoda, Merkez Bankasının, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağı vurgulandı.
AA

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TCMB para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

'Alay ediyorlar' 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler

'Alay ediyorlar' 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler

'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti

'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti

Kredi kartı kullananlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Tuzağa düşmeyin

Kredi kartı kullananlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Tuzağa düşmeyin

Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Emekliler o zammı bekliyor! Masadaki formüller belli oldu

Emekliler o zammı bekliyor! Masadaki formüller belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.