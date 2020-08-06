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Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada,' Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır' denildi.

Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama

Merkez Bankası, kurda yaşanan oynaklığın ardından açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
egonomi eyii yigenim egonomi eyii
sen yapma açıklama lütfennn. Şimdi 10 olur açıklama yaptın ya...
yandı gülüm keten helva !
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