Merkez Bankası'ndan revizyon kararı

Merkez Bankası açıkladığı bazı verilerde revizyon değişikliğine gitti. Söz konusu değişiklikler yarın ilk kez açıklanacak verilerde görülecek.

Merkez Bankası'nın revizyon yaptığı veriler şöyle;

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri,

Uluslararası Yatırım Pozisyonu,

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Menkul Kıymet İstatistikleri

TCMB REVİZYON AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"19 Ağustos 2021 tarihinde Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri’nde revizyon yapılacaktır.

Yapılacak revizyonların kamuoyuna eş anlı sunulması amacıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri’nin Veri Yayımlama Takvimi’nde yer alan mevcut yayın tarihlerinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu istatistikler 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10:00’da yayımlanacaktır."



