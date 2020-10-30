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Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımları sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 09:31 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağlanan fon tutarının bugün sıfırlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımları sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen zamanında yapma yapma her ay sabit tut sonra hamle yap işe yarıcanımı sanıyosonuz. saatlik bi tepki veriyor yaptınız şu anki hamleler. piyasanın beklentileri düzeyinde her seferinde artış yapılsaydı buralara gelinmezdi sanırım ..?
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