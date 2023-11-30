Merkez Bankası'ndan TL ve faiz açıklaması: Yolun sonu gözüktü! 'Kısa sürede tamamlanacak...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 500 baz puan faiz artışı kararı aldığı PPK toplantısının özetlerini yayımladı. Özet metninde parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılarak sıkılaşma adımlarının kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

TCMB'nin toplantı özetlerinde öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirmektedir. Fiyatlama davranışındaki gelişmeleri izlemek için takip edilen göstergelerden biri olan tüketici enflasyonu yayılım endeksi fiyatı düşen ürünlerin payının artmasıyla ekim ayında gerilemeye devam etmiştir.

Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. Bu kararlarla, temel politika aracı olan politika faizi parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likidite yakından izlenmektedir. Mevcut piyasa koşulları ve önümüzdeki döneme ilişkin likidite projeksiyonları dikkate alınarak yapılan etki analizleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaktadır.





