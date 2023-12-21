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Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için karar! Bir hamle daha yaparak yeni enstrümanlarını kullandı: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış artınca…

21.12.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş bu hafta da devam etti ve 2 trilyon 682,4 milyar TL'ye geriledi. Bu gelişme ile piyasada yaşanan Türk Lirası likitide fazlasından dolayı Merkez Bankası tarafından yeni bir adım atıldı. TCMB depo alım ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu. Ayrıca banka, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirildi.

Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için karar! Bir hamle daha yaparak yeni enstrümanlarını kullandı: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış artınca…

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 701 milyar TL'den 2 trilyon 682,4 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 303 milyar TL'den 11 trilyon 374,1 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 162 milyar TL'den 14 trilyon 469,4 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 483 milyar TL'den 1 trilyon 481,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 73 milyar TL'den 1 trilyon 79,5 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 175,9 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye geriledi.

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TÜRK LİRASI İÇİN BİR HAMLE DAHA

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş sürerken piyasada oluşan fazla likitide için Merkez Bankası’ndan yeni adım geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceğini açıkladı.

TÜRK LİRASI (379)

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir."

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MENKUL KIYMET TESİS ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Banka ayrıca, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Bu çerçevede yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirilecektir.

Ayrıca, 29/12/2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama 6 ay süre ile uzatılacaktır.

Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024’e kadar devam edecektir.

Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir."


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