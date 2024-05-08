Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için yeni adım: 21 Şubat'tan sonra ilk kez...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma konusunda yeni bir adım attı. TCMB, 21 Şubat tarihinden sonra ilk kez TL depo alım ihalesi açtı. TCMB'nin son açtığı ihale 200 milyar TL tutarında.

SON İKİ GÜNDE LİKİTİDE FAZLASI VARDI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TCMB'nin verilerine bakıldığında son iki günde sistemde likidite fazlası oluştuğu görülmüştü. Buna göre bankacılık sisteminde 7 Mayıs tarihinde likidite fazlası 86,6 milyar TL olarak kaydedilmişti.

TCMB yönlendirmelerinde bu konuda aktif bir tutum içerisinde olacağını vurguluyordu. TCMB Aralık ayında “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurmuştu.

TCMB 25 Nisan tarihli PPK toplantısına ilişkin karar metninde likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüleceğini belirtmişti.





