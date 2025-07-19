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Merkez Bankası'ndan 'Yapılandırma nedir?' sorusuna yanıt!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Yapılandırma Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Merkez Bankası'ndan 'Yapılandırma nedir?' sorusuna yanıt!

Yapılandırmanın örneklerle açıklandığı videoda, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanının başladığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanının sunulduğu bildirildi.

Merkez Bankası ndan Yapılandırma nedir? sorusuna yanıt! 1

TCMB'nin bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranını yüzde 3,11 ile sınırlandırdığı aktarılan videoda, yapılandırma şu şekilde anlatıldı:

"Peki yapılandırma ne demek? Ne avantaj sağlıyor? Kredi yapılandırma, kredi borçlarının daha uygun koşullarda yeniden düzenlenmesine olanak veriyor. Yapılandırma, kredi borçlarının daha ödenebilir taksitlere bölünmesi anlamına geliyor. 250 bin TL kredi kartı borcunuz olduğunu düşünelim. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranını yüzde 4,75, vadeyi de 12 ay varsayalım. Bu durumda aylık taksitiniz 30 bin 100 TL’ydi. Yapılandırma sonrasında ise faiz oranı yüzde 3,11’e indi, vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksitiniz 11 bin 800 TL’ye düştü. Yani borcunuzu daha düşük taksitlerle geri ödüyorsunuz."

Merkez Bankası ndan Yapılandırma nedir? sorusuna yanıt! 2

Yapılandırmadan yararlanmak için ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara başvurulmasının gerektiğine işaret edilen videoda, ekonomide finansal istikrara yönelik eş güdümlü makroihtiyati adımların devam ettiğinin altı çizildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma Merkez Bankası
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