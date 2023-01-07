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Merkez Bankası’ndan yeni adım! Liralaşma hedefini aşan bankalara indirim…

07.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat'tan itibaren menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmesine, yüzde 60 mevduatta liralaşma hedefini aşan bankalara söz konusu oranın indirimli uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan yeni adım! Liralaşma hedefini aşan bankalara indirim…

TCMB'den makro ihtiyati tedbirler hakkında yapılan duyuruda, uygulanan Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların genelinin, 2022'de açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaştığı bildirildi.

2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği anımsatılan duyuruda, bu kapsamda menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

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Duyuruda, menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre; söz konusu oranlardan düşük olanı yüzde 60 (dahil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan, yüzde 70'ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır. Ayrıca Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecektir."


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