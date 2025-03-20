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Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Borç verme faiz oranı yüzde 46'ya yükseltildi

20.03.2025 17:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükseltirken, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldı.

Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Borç verme faiz oranı yüzde 46'ya yükseltildi

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası
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