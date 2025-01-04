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Merkez Bankası'ndan yeni karar! Ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yeniden düzenlendi

04.01.2025 00:43
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yeniden düzenlendi

TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan açıklamada; kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda;

  • Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirildi,

  • Türk Lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı; KOBİ kredileri için yüzde 2,5; Diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak düzenlendi.

Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk Lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kredi Merkez Bankası
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