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Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, BIST repo pazarında yapılan fonlamanın gerektiği zamanlarda azaltılabileceğini bildirdi.

Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenliyor. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlendi.

TCMB'den yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır.

Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir."

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