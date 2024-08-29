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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

29.08.2024 23:15
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Merkez Bankası, Türk lirasını desteklemek amacıyla bir dizi yeni adım attı. Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı 5 puan artırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

Gerçek kişi TL mevduat payı %45 ile %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilmiştir.

Gerçek kişi TL mevduat payı %60’ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak, %60’ın üzerinde kalınması koşulu getirilmiştir.

KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edilmiştir.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının %84’üne yükseltilmiştir.

TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı 5 puan artırılmıştır."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası
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