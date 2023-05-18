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Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini: 2023 yıl sonu için tek tek revize edildi...

18.05.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi Mayıs sonuçları yayımlandı. Buna göre 2023 yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu. Yıl sonu dolar tahmini 23,15 TL'den 23,09 TL'ye geriledi. Enflasyon beklentisi de aşağı yönlü güncellendi. Bu kapsamda bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 olarak açıklanan tahmin, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu.

Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini: 2023 yıl sonu için tek tek revize edildi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinde Mayıs dönemi sonuçları açıklandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu.

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12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşti.

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DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,08 TL iken, bu anket döneminde 24,61 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

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