Dolar talebi için Merkez Bankası’ndan peş peşe hamle! Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda: 2024 yerel seçimlerine kadar…

Dövizde Kur Korumalı Mevduat için vade sonuyla birlikte piyasada dolar ihtiyacı artarken, dövize olan talebi azaltmak için hamleler peş peşe geliyor. Seçim öncesi kurumsal döviz satışı kısıtlanırken, 28 Mayıs’ta gerçekeştirilecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeni kararlar peş peşe açıklandı.

Bloomberg haber ajansının bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) interbank işlemlerde bankaların günlük döviz alım limitini düşürdüğü iddia edilmiş, bankalararası piyasada alınabilecek döviz tutarı limitlerinin yüzde 25 oranında aşağı çekildiği bilgisi paylaşılmıştı. 14 Mayıs’taki seçimlerin hemen ardından ise döviz ve altın talebini geriletmek kur korumalı mevduata ilgiyi artırmak için yeni kararlar peş peşe duyuruldu. Seçim sonrası ilk iş gününde kredi kartından nakit çekim ile kredi kartıyla kuyum ve döviz alımlarının önünü kesmeyi hedefleyen Merkez Bankası, bankalara dövizden TL’ye dönüşümde gerçek kişiler için ek dönüşüm hedefi getirdi.

“İSTEDİĞİNİZ KADAR FAİZ VERİN”

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası’nın bu adımla vatandaşı döviz ve altın alımından KKM’ye kaydırmayı hedeflediğini dile getirerek, TL mevduat faizlerinin yüzde 40’a geldiği ortamda dövizden dönüşlü KKM faizlerinin de yüzde 50’ye çıkabileceğine dikkat çekti. Bir bankacılık sektörü kaynağına göre Merkez Bankası’nın bankalara ‘İstediğiniz kadar yüksek faiz vermekten çekinmeyin’ mesajı verdiği ifade edildi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA BÜYÜKLÜK 2.2 TRİLYON LİRA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre KKM hacmi 2.2 trilyon liranın yani 113.15 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bugün BDDK 14 Mayıs seçimleri öncesi KKM hacmini açıklayacak. Öte yandan döviz mevduatlarında da 5 Mayıs haftasında küçük düşüş yaşanmıştı. Geçen hafta ise kurlardaki sert hareketler ve döviz talebi nedeniyle mevduat artışı görülebileceğini söyleyen kaynaklar Merkez Bankası’nın bugün verileri açıklayacağını da hatırlattı.

SEÇİM SONRASI KKM SENARYOLARI

Bankacılık sektörü kaynakları her ne kadar 28 Mayıs'ta yeni bir seçim yapılacak olsa da görünenin yerel seçimlere kadar ekonomi politikalarında bir değişiklik olmayacağı görüşünde. Bunun da KKM'nin artarak devamı ve yerel seçimlere kadar baskılanan döviz kurları sonucunu yaratacağına işaret eden kaynaklar, daha sonrasında bambaşka hikayeler yaşanabileceğini dile getirdi. KKM'den çıkışın nasıl olacağını kimsenin bilemediğine vurgu yaptı.



