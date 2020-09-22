FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri

Merkez bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

Yabancı ekononomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Merkez bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri

Merkez Bankası'nın uzun bir süre faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirten analistler, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde artış olabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin politika faizini uzun bir süre yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin belirli aralıklarla parasal koşullarda sıkılaşmaya gidebileceğini belirten Kalen, bunun ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

'TOPLANTIDA BİR FAİZ ARTIŞI OLASI GÖZÜKMÜYOR'

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise bu toplantıda bir faiz artışının olası gözükmediğini söyledi.

Bankanın parasal sıkılaşmaya yönelik adımlar attığını anımsatan Tuvey, bu adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükseldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

20 Ağustos'taki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Tüketici güven endeksi eylülde arttıTüketici güven endeksi eylülde arttı
Gümüş fiyatları da artıyor!Gümüş fiyatları da artıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor
4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSF'den Cem Uzan açıklaması
TMSF'den Cem Uzan açıklaması
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
Bakan Albayrak: Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız
Reçine orman köylüsünün yeni iş kapısı oldu! Kilosu 700 TL'ye satılıyor
Yeni iş kapısı oldu! Kilosu 700 TL
1200 Hakim, savcı alımı sınav tarihleri(2020) Hakim savcı alımı başvuru koşulları, sınav yerleri!
Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı alımı kitapçığı yayınladı!
Tüketici güven endeksi eylülde arttı
Tüketici güven endeksi eylülde arttı
İstanbul'da taksicilerin 'bordo' tartışması
İstanbul'da taksicilerin 'bordo' tartışması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.