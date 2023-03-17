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Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyon tahmini değişti! 2023 yıl sonunda kur o seviyeleri görebilir...

17.03.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 oldu. Anket sonucuna göre dolar/TL beklentisinde de yükseliş var.

Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyon tahmini değişti! 2023 yıl sonunda kur o seviyeleri görebilir...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör ve finans sektöründe yer alan katılımcıların cevaplarına göre hazırladığı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Enflasyon ve dolar kuru tahminlerinde artış olurken katılımcılar faizin Mart toplantısında sabit tutulmasını bekliyor. Büyüme tahminlerinde ise sınırlı düşüş görüldü.

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Anket katılımcılarının 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %35,76’dan %37,72’ye yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi de %30,75’ten %31,63’e çıktı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların Şubat ayında hazırlanan ankette 2023 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 22,84 idi. Mart ayı anketinde katılımcıların yıl sonu kur beklentisi 22,91’e yükselirken 12 ay sonrası için tahminler 23,52 oldu.

DOLAR

FAİZ BEKLENTİSİ

Mart ayında Merkez Bankasının uyguladığı politika faizinin %8,50’de sabit bırakılması bekleniyor.

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BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,6 idi. Bu anket döneminde tahminler %3,5 olarak gerçekleşti. 2024 yılı büyüme beklentisi de %4,5’ten %4,4’e indi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon dolar

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