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Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine Cumhur İttifakı ortağından sert eleştiri! Destici: "Buna çocuk bile inanmaz"

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Melih Kadir Yılmaz

Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Bankası'nın 3 yıllık enflasyon tahminini sert şekilde eleştirdi. "Buna çocuk bile inanmaz" diyen Destici, "2025 yılı enflasyon yüzde 24'se bu tüketicinin sanayicinin ticaret erbabının kullandığı faiz niye yüzde 60. Enflasyon yüzde 24'se kira artışı neden %89? gıda artışları neden %90? Burada bir tezatlık yok mu?" şeklinde konuştu.

Geçen günlerde Merkez Bankası 3 yıllık enflasyon tahminini paylaştı. Yapılan tahminlere göre 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 seviyesinde tutuldu. 2025 tahmin aralığı da artan belirsizlikten dolayı yüzde 19-29 olarak korundu. 2026 enflasyon tahmini yüzde 12, 2027 tahmini ise yüzde 8'de sabit bırakıldı.

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MUSTAFA DESTİCİ'DEN SERT ELEŞTİRİ

Merkez Bankası'nın 3 yıllık tahminine Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den sert bir eleştiri geldi.

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"BUNA ÇOCUK BİLE İNANMAZ"

Destici, "2025, yüzde 24, 2026 yüzde 12, 2027 yüzde 8... İnşallah diyoruz. Fakat birkaç şeyi sormadan da geçemeyeceğim. 2025 yılı enflasyon yüzde 24'se bu tüketicinin sanayicinin ticaret erbabının kullandığı faiz niye yüzde 60. Enflasyon yüzde 24'se kira artışı neden %89? gıda artışları neden %90? Burada bir tezatlık yok mu? Buna çocuk bile inanmaz" dedi.

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"BUNU AÇIKLAYAN KURUMLARIN PİYASAYA DA HAKİM OLMASI LAZIM"

Destici açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bunu açıklayan kurumun, kurumların piyasaya da hakim olması lazım. İstediğiniz kadar yüzde 24 deyin. Eğer gıda enflasyonu yüzde 100'se kira yüzde 89 artmışsa, yıllı tüketicinin, üreticinin, sanayicinin ödediği banka faizi yüzde 60'sa bu nasıl yüzde 24? Demiş ya Nasrerddin Hoca kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede?"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Cumhur İttifakı Merkez Bankası büyük birlik partisi
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