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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Gözler perşembe gününe çevrildi

11.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Gözler perşembe gününe çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 17 Mart Perşembe günğ açıklayacak. Karar öncesi her ay olduğu gibi AA Finans'ınPPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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