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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dikkat çeken çıkış! TİM Başkanı rakam verdi: 'Büyük bir hareket beklemiyorum'

18.06.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına kilitlenirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Açıkçası bahsedildiği gibi faizde büyük bir hareket beklemiyorum" diyen Gültepe, rakam da verdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dikkat çeken çıkış! TİM Başkanı rakam verdi: 'Büyük bir hareket beklemiyorum'

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını çevrildi. 22 Haziran'da yapılacak kritik toplantıda Para Politika Kurulu'nun (PPK) faiz artırması beklenirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. TİM Başkanı Gültepe faizde büyük bir hareket beklemediğini belirtti.

"FAİZDE YÜZDE 15’LERİ GÖRÜRÜZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

ekonomim.com'a konuşan Gültepe, "Mehmet Şimşek bakanımızın programını açıklamasını bekliyoruz. Bu strateji ve taktik. Faizde yüzde 15’leri görürüz diye düşünüyorum" dedi.

"Açıkçası bahsedildiği gibi faizde büyük bir hareket beklemiyorum" diyen Gültepe, "Bünyeyi sarsmadan yol alacaklardır. Bir de kimde para var ki bize getirsin. ABD’de yüzde 5’i aşan faizlerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET YORUMU: "BENCE YANLIŞ OLUR"

Gültepe, “asgari ücret 500 dolar” söylemlerine de, “Bence dolar üzerinden konuşmak hatalı olur. Kur artarsa ne olacak. 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL arasında bir rakam açıklanacağı öngörülüyor” değerlendirmesiyle değerlendirmesini yaptı.


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