FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında yeni fiyatlar

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında yeni fiyatlar

21.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 531 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını 3.556 liradan satılıyor. Öte yandan bugün Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının açıklanması bekleniyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 531 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 531,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını da 3.556 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.783 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yükselen hammadde fiyatları ve enerji problemlerinin endişe unsuru olarak gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte Reuters, Bloomberg, Foreks'ten son tahminlerMerkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte Reuters, Bloomberg, Foreks'ten son tahminler

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisiRaflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes onun peşinde

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes onun peşinde

YouTuber olarak tanınmıştı! Yeni mesleğini sert eleştirdi

YouTuber olarak tanınmıştı! Yeni mesleğini sert eleştirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.