Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar dalgalandı! İşte altın, dolar, borsa son durum...

Piyasaların heyecanla beklediği politika faiz kararı PPK sonrası duyuruldu. Merkez Bankası piyasaların beklentilerini karşılayarak politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5'e indirdi. Merkez Bankası'nın kararı sonrası ise piyasalar tepki vermeye başladı.

Buna göre, güne yükselerek başlayan Borsa İstanbıl'Da BIST 100 endeksi karar öncesi 10.244 seviyesinde hareket ederken karar sonrası bir miktar satışa geçerek 10.198 puana kadar geriledi. Faiz kararının hemen ardından 10.200 seviyesinde endekste dengelenme çabası sürüyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL de sabah saatlerinde bir miktar yükselişe geçerken, faiz kararının hemen öncesinde gerileyerek 36,44 seviyesinden işlem gördü. Faiz kararıyla birlikte dolar 36,43 seviyesine geriledi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise 3 bin 423 lira seviyesinden bir seyirle güne başlamıştı. Şu sıralarda 3 bin 400 liraya kadar geriledi. Ayrıca çeyrek altın 5 bin 825 lira, Cumhuriyet altını da 23 bin 821 liradan alıcı buluyor.