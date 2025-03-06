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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar dalgalandı! İşte altın, dolar, borsa son durum...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.03.2025 14:27
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Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'da duyurdu. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile piyasalarda hareketlilik yaşandı. Beklentileri karşılayan Merkez Bankası'nın kararı sonrası piyasalarda son durum ne? Altın, döviz ve Borsa İstanbul'da neler yaşanıyor? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar dalgalandı! İşte altın, dolar, borsa son durum...

Piyasaların heyecanla beklediği politika faiz kararı PPK sonrası duyuruldu. Merkez Bankası piyasaların beklentilerini karşılayarak politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5'e indirdi. Merkez Bankası'nın kararı sonrası ise piyasalar tepki vermeye başladı.

borsa1

Buna göre, güne yükselerek başlayan Borsa İstanbıl'Da BIST 100 endeksi karar öncesi 10.244 seviyesinde hareket ederken karar sonrası bir miktar satışa geçerek 10.198 puana kadar geriledi. Faiz kararının hemen ardından 10.200 seviyesinde endekste dengelenme çabası sürüyor.

dolar

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL de sabah saatlerinde bir miktar yükselişe geçerken, faiz kararının hemen öncesinde gerileyerek 36,44 seviyesinden işlem gördü. Faiz kararıyla birlikte dolar 36,43 seviyesine geriledi.

Altın 3

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise 3 bin 423 lira seviyesinden bir seyirle güne başlamıştı. Şu sıralarda 3 bin 400 liraya kadar geriledi. Ayrıca çeyrek altın 5 bin 825 lira, Cumhuriyet altını da 23 bin 821 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
36,44
36,44
% 0.06
14:45
Euro
39,44
39,46
% 0.29
14:45
İngiliz Sterlini
46,97
47,00
% -0.01
14:45
Avustralya Doları
23,05
23,07
% -0.13
14:45
İsviçre Frangı
41,10
41,12
% 0.55
14:45
Rus Rublesi
0,41
0,41
% 1.1
14:45
Çin Yuanı
5,03
5,03
% 0.11
14:40
İsveç Kronu
3,61
3,61
% 1.11
14:45
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.401,75
3.402,20
% -0.57
14:30
Ons Altın / TL
105.887,51
105.919,69
% -0.49
14:45
Ons Altın / USD
2.905,68
2.906,07
% -0.56
14:45
Çeyrek Altın
5.442,79
5.562,60
% -0.57
14:30
Yarım Altın
10.851,57
11.125,20
% -0.57
14:30
Ziynet Altın
21.771,17
22.182,36
% -0.57
14:30
Cumhuriyet Altını
22.941,00
23.288,00
% -0.21
14:26
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
327.25
8.268.167.745,50
% 0.31
14:19
EREGL
24.1
5.149.364.345,34
% 1.52
14:19
KCHOL
162.4
5.095.506.643,90
% 0.68
14:19
ASELS
107.8
4.697.697.439,60
% 2.28
14:19
YKBNK
31.1
4.349.263.578,44
% -1.21
14:19
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası piyasa
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