Merkez Bankasından 'ihtiyat akçesi' kararı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansıödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği duyuruldu.

TCMB'den genel kurula ilişkin yapılan açıklama metni şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde

Ankara’da gerçekleştirilmiştir

Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı

ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

-45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının,

4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin

hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur."

20 Ocak 2022 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: https://t.co/JIFpXbW4Xs pic.twitter.com/6afWYVS50V — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 20, 2022

İHTİYAT AKÇESİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın saf karının yüzde 20 'lik kesiminin zor zamanlarda kullanmak üzere ayırması sonucu oluşan paraya ihtiyat akçesi denir.

İhtiyat akçesi, olaüanüstü durumlarda , savaş durumlarında, doğal felaketlerde kullanılması için Merkez Bankası 'nın kenara ayırdığı paradır. İhtiyat akçesi bazı kesimler tarafından kefen parası olarak da nitelendirilir.

