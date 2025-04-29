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Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu!

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

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TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.
e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankanın internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer alıyor.

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Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.
Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilecek. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

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Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2024 hesap yılına ait raporları görüşülecek. 2024 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları ve Banka Meclisinin 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği ile Denetleme Kurulunun aynı tarihte boşalacak 3 üyeliği için seçim yapılacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası
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