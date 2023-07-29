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Merkez Bankası'nın tahmini sonrası ortaya çıktı: Mayıs’ta 0, Temmuz’da 10! Enflasyon rakamları Perşembe günü açıklanıyor

29.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz 2023 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıllık enflasyonun yüzde 58 seviyelerinde olabileceğini ve bu yükselişin geçici olduğunu duyurmuştu. Perşembe günü açıklanacak olan TÜFE verisi öncesi beklenen haber ekonomistlerden geldi. Mayıs ayında neredeyse 0 olarak açıklanan enflasyonun Temmuz’da yüzde 10 seviyelerine yaklaşacağı tahmin edildi.

Merkez Bankası'nın tahmini sonrası ortaya çıktı: Mayıs’ta 0, Temmuz’da 10! Enflasyon rakamları Perşembe günü açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan geçtiğimiz günlerde açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda 2023 TÜFE tahminlerinde keskin bir revize yaparak yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükselttiklerini bildirmişti. Sunumda enflasyon için çok önemli bir ifade daha kullanan Erkan, “Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir” demişti.

AA-20230727-31780069-31780065-TCMB_BASKANI_ERKAN_ENFLASYON_RAPORU_BILGILENDIRME_TOPLANTISINDA_KONUSTU

TEMMUZ ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasalar Erkan’ın açıklamaları sonrası Temmuz 2023 enflasyon verisine odaklanırken ekonomistlerden kritik bir tahmin geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak Temmuz TÜFE verisinde beklenti anketine 17 ekonomist katılım sağladı.

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TÜFE İÇİN YENİ TAHMİN

Mayıs ayında ücretsiz doğal gazın etkisi ile yüzde 0,04 olarak açıklanan enflasyon Haziran ayında yüzde 3,92 olmuştu. Ancak son ankete göre, ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

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EKONOMİSTLER MERKEZ'E GÖRE İYİMSER

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuz’da yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.


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