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  4. Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi… Ocak 2024 zammı için dikkat çeken rapor! Merkez Bankası tek tek açıkladı: ‘Yüzde 34’lük artış enflasyona 4 puan ekleyecek…’

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi… Ocak 2024 zammı için dikkat çeken rapor! Merkez Bankası tek tek açıkladı: ‘Yüzde 34’lük artış enflasyona 4 puan ekleyecek…’

29.07.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, enflasyon raporunda yaptığı değerlendirmeye göre yıl ortasında yapılan yüzde 34'lük asgari ücret artışının yıllık enflasyona etkisinin yüzde 2,7-4,1 aralığında gerçekleşmesi öngörüldü. Raporda genel ücret artışlarında büyük ölçüde asgari ücret artışları ve geçmiş TÜFE gerçekleşmelerinin belirleyici olduğu ifade edildi.

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi… Ocak 2024 zammı için dikkat çeken rapor! Merkez Bankası tek tek açıkladı: ‘Yüzde 34’lük artış enflasyona 4 puan ekleyecek…’

1 Temmuz 2023’te yapılan ara düzenleme ile asgari ücret yüzde 34 oranında yükseltilerek net 11 bin 402,3 TL'ye, brüt 13 bin 414,5 TL'ye çıkarılmıştı.Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmama uygulaması devam ederken, işverenlere işçi başına verilen desteğin 500 TL’ye çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltilirken asgari ücret artışının muhtemel enflasyonist etkisi konusunda değerlendirmeye de yer verildi. Raporda, asgari ücret duyarlılığı yüksek olan sektörlere yer verilerek Temmuz ayı asgari ücret artışının olası etkisi açıklandı.

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ASGARİ ÜCRETTEN ENFLASYONA 4 PUANLIK ETKİ

Güncel ekonometrik modeller asgari ücretteki yüzde 1’lik nominal artışın işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici enflasyonunu ilk çeyrekte 0,06-0,08 puan, bir yıllık bir dönem zarfında ise 0,08-0,12 puan bandında etkilediği kaydedildi. Söz konusu tahminlerin önceki çalışmalara kıyasla asgari ücret etkisinde son yıllarda bir miktar artışa işaret ettiği belirtilen TCMB değerlendirmesinde, sektörel bazda asgari ücret ağırlığı dikkate alındığında Temmuz ayındaki yüzde 34 oranındaki asgari ücret artışının yıllık tüketici enflasyonuna olası etkisinin 2,7 - 4,1 puan arasında hesaplandığı kaydedildi.

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EN YÜKSEK KATKI İŞLENMEMİŞ GIDADAN

Mal ve hizmet alt grupları bazında oluşturulan denklem tahminleri ise özellikle işlenmiş gıda ve seçilmiş hizmet kalemleri fiyatları üzerinde asgari ücretin anlamlı bir etkiye sahip olduğuna işaret edildi.

TÜRK LİRASI (225)

"GENEL ÜCRET ARTIŞINDA BÜYÜK ÖLÇÜDE ASGARİ ÜCRET BELİRLEYİCİ"

Türkiye’de ücretli ve yevmiyelilerin önemli bir kısmının asgari ücret ve 'komşuluğunda' ücrete sahip olduğu tespiti de yapılan TCMB değerlendirmesinde, genel ücret artışlarında büyük ölçüde asgari ücret artışları ve geçmiş TÜFE gerçekleşmelerinin belirleyici olduğu ifade edildi. Yıllar itibarıyla ücretli çalışanların yıllık ortalama net geliri ile asgari ücret artışları incelendiğinde, 1 puanlık asgari ücret artışının yaklaşık 0,93 puanlık ortalama ücret artışına karşılık geldiği görülüyor.


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asgari ücret

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