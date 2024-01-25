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Merkez Bankası rezervlerinde 2 yıl sonra ilk! En sert düşüş

25.01.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi 19 Ocak haftasında 5,8 milyar dolar geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatın açıklandığı Aralık 2021'den bu yana en sert düşüş yaşandı.

Merkez Bankası rezervlerinde 2 yıl sonra ilk! En sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde 19 Ocak haftasında dikkat çekici düşüş yaşandı. TCMB brüt rezervleri 19 Ocak haftasında 138,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 139,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

BloombergHT'nin aktardığı bilgiye göre, net rezervler tarafındaki düşüş ise daha belirgin gerçekleşti. 19 Ocak haftasında net rezervler 5,8 milyar dolar düşüşle 23,7 milyar dolar oldu. Böylelikle kur korumalı mevduatın duyurulduğu Aralık 2021'den bu yana net rezervlerde en hızlı düşüş kaydedildi.

Swap hariç net rezervler 19 Ocak haftasında eksi 41,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 39,3 milyar dolar düzeyindeydi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası açıklandı rezerv
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