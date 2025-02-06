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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

06.02.2025 14:49
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Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 585 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 585 milyon dolar azalarak, 165 milyar 975 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 2 milyar 17 milyon dolarlık azalışla 99 milyar 328 milyon dolardan 97 milyar 311 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 31 Ocak haftasında 432 milyon dolar artarak 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara yükseldi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası rezerv
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