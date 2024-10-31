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Merkez Bankası'nın verileri sonrası Bakan Şimşek: 'Enflasyon beklentisi toplumun her kesminde iyileşiyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 11:45
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün Ekim 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın verileri sonrası Bakan Şimşek: 'Enflasyon beklentisi toplumun her kesminde iyileşiyor'

TCMB, Ekim 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

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Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK: 'TOPLUMUN HER KESİMİNDE İYİLEŞİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor.

Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek TCMB
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