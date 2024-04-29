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Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 09:07
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, genel kurulun Nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtmişti.

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Mart ayında yapılan olağanüstü toplantıda genel kurulun her yıl nisan ayında yapılması kararlaştırılmış, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bunu normalleşme adımın parçası olduğunu söylemişti.

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası nisan ayı toplantı
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