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Merkez Bankası önlem almıştı! Piyasadaki Türk Lirası rekor seviyede: Eylül'den bu yana ilk kez...

02.01.2024 09:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) karşı hamlelerine rağmen bankacılık sisteminde likidite fazlası 363,2 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi.

Merkez Bankası önlem almıştı! Piyasadaki Türk Lirası rekor seviyede: Eylül'den bu yana ilk kez...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma konusunda adımlar atarken, sistemdeki likidite fazlasında yükseliş rekor getirdi. TCMB verilerine göre 29 Aralık itibariyle net fonlama eksi 363,2 milyar TL olarak kaydedildi. Bu durum sistemdeki likidite fazlasına işaret etti.

Daha önce Eylül 2023'te likidite fazlası 338,8 milyar TL'ye yükselmiş ve rekor kırmıştı.

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MERKEZ BANKASI'NIN ÖNGÖRÜSÜ TUTTU

Likidite fazlasında ivme devam ederken TCMB'den bir dizi hamle gelmişti. Kasım başında açıklanan önlemlerle TCMB kur korumalı mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını artırırken, yabancı para mevduatta TL cinsi ilave karşılık uygulaması getirmişti. Bu uygulamalar 10 Kasım itibariyle devreye girmişti. Fakat 22 Kasım'da net fonlama yeniden negatif bölgeye geçmiş ve bu tarihten sonra net fonlamada negatif yönlü bir ivme izlenmişti.

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TL DEPO ALIM İHALESİ BAŞLATILMIŞTI

Bu dönemde ise TCMB yeni bir hamle yaparak TL depo alım ihalelerine başlamıştı. TCMB son faiz kararıyla birlikte duyurduğu bir dizi önlem arasında TL depo alım ihalesi açılması da yer almıştı. Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceğinin düzenlendiği hatırlatılmıştı.

Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceği ifade edilmişti. İhaleler 22 Aralık tarihinde başlamıştı.

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Türk lirası Merkez Bankası
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