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Merkez Bankası Perşembe günü açıklayacak! Faiz kararı öncesi tahmin: Yüzde 8,5 seviyesi...

22.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak karar öncesinde ekonomistlerin tahminleri netleşti. Buna göre yüzde 8,50 seviyesinde bulunan faizlerin bu ay değişmesi beklenmiyor.

Merkez Bankası Perşembe günü açıklayacak! Faiz kararı öncesi tahmin: Yüzde 8,5 seviyesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin sabit bırakılacağı ve yüzde 8,50 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu.

Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 5 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 25,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50,00, en düşük beklenti ise yüzde 13,50 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 24,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 30,00 ila yüzde 17,50 bandında gerçekleşmişti.

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Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 5 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i Temmuz, 1'i Eylül, 1'i ise Ağustos veya Eylül ayları tahmininde bulundu.

FAİZLER YÜZDE 8,5 SEVİYESİNDE

TCMB, Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB PPK Faiz Toplantı Takvimi

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Merkez Bankası Faiz kararı

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