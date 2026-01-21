FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasının etkinliğine ve finansal istikrar açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesine büyük önem verirken bu doğrultuda, piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervlerin artırılması yönündeki stratejinin sürdürülmesi planlanıyor.

Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, TCMB, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecek.

Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor 1

Para politikası kararları, fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışı, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olmak üzere finansal koşullar ile fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler ve kararların gecikmeli etkileri de dikkate alınarak oluşturulacak.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunurken para politikası duruşu, enflasyonun hedeflenen patika ile uyumlu seyrederek dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak şekilde oluşturulacak.

ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNİN FİYAT İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ZEMİNDE OLUŞMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE UYGULANMASI SÜRECEK

TCMB'nin her üç ayda bir yayımlanan Enflasyon Raporu'nda paylaştığı orta vadeli tahminlerin iletişim stratejisinde değişiklik yapılarak TCMB’nin taahhüt ettiği ve iktisadi birimlerin referans olarak alabilecekleri yıl sonu odaklı ara hedefler belirlenmişti.

Bu kapsamda 2025, 2026 ve 2027 yılları için ara hedefler sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlenirken, tahminler Rapor dönemleri arasında güncellenebilecek.

Yıl sonu enflasyon gerçekleşmesinin ara hedeften sapması durumunda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile uyumlu olarak söz konusu sapmanın muhasebesi takip eden yılın ilk Enflasyon Raporu’nda kamuoyu ile paylaşılacak.

2026 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecek.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirirken politika faizine ilişkin atılacak adımlar enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurularak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.

Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilirken enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacak.

Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecek. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecek.

Likidite koşulları yakından izlenecek ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek.

REZERVLERİN, GÜVENLİ YATIRIM, LİKİDİTE VE GETİRİ ÖNCELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNETİLECEK

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.

TCMB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin olarak herhangi bir hedefi gözetmemekte olup kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak.

Döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmeleri ve buna ilişkin risk faktörleri yakından takip edilecek ve bu kapsamda TCMB gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanacak.

TCMB, para politikasının etkinliğine ve finansal istikrar açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesine büyük önem verirken bu doğrultuda, piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervlerin artırılması yönündeki strateji sürdürülecek.

Banka, uluslararası rezervleri sırasıyla, güvenli yatırım, likidite ve getiri öncelikleri doğrultusunda yönetmeye devam edecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EPDK'dan elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemleri kurallarına güncellemeEPDK'dan elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemleri kurallarına güncelleme
Emsallerine göre daha erken hasat edilebiliyor! 'Yıllık 700 milyon lira katkı'Emsallerine göre daha erken hasat edilebiliyor! 'Yıllık 700 milyon lira katkı'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası rezerv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.