Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, TCMB, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecek.

Para politikası kararları, fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışı, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olmak üzere finansal koşullar ile fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler ve kararların gecikmeli etkileri de dikkate alınarak oluşturulacak.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunurken para politikası duruşu, enflasyonun hedeflenen patika ile uyumlu seyrederek dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak şekilde oluşturulacak.

ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNİN FİYAT İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ZEMİNDE OLUŞMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE UYGULANMASI SÜRECEK

TCMB'nin her üç ayda bir yayımlanan Enflasyon Raporu'nda paylaştığı orta vadeli tahminlerin iletişim stratejisinde değişiklik yapılarak TCMB’nin taahhüt ettiği ve iktisadi birimlerin referans olarak alabilecekleri yıl sonu odaklı ara hedefler belirlenmişti.

Bu kapsamda 2025, 2026 ve 2027 yılları için ara hedefler sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlenirken, tahminler Rapor dönemleri arasında güncellenebilecek.

Yıl sonu enflasyon gerçekleşmesinin ara hedeften sapması durumunda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile uyumlu olarak söz konusu sapmanın muhasebesi takip eden yılın ilk Enflasyon Raporu’nda kamuoyu ile paylaşılacak.

2026 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecek.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirirken politika faizine ilişkin atılacak adımlar enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurularak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.

Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilirken enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacak.

Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecek. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecek.

Likidite koşulları yakından izlenecek ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek.

REZERVLERİN, GÜVENLİ YATIRIM, LİKİDİTE VE GETİRİ ÖNCELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNETİLECEK

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.

TCMB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin olarak herhangi bir hedefi gözetmemekte olup kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak.

Döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmeleri ve buna ilişkin risk faktörleri yakından takip edilecek ve bu kapsamda TCMB gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanacak.

TCMB, para politikasının etkinliğine ve finansal istikrar açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesine büyük önem verirken bu doğrultuda, piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervlerin artırılması yönündeki strateji sürdürülecek.

Banka, uluslararası rezervleri sırasıyla, güvenli yatırım, likidite ve getiri öncelikleri doğrultusunda yönetmeye devam edecek.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır