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Merkez Bankası PPK özet metnini yayınladı: 'Belirsizlik oluştu...'

02.03.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürdüğü 23 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında likidite koşullarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusunu değerlendirmeye aldığını açıkladı.

Merkez Bankası PPK özet metnini yayınladı: 'Belirsizlik oluştu...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında likiditeyi destekleyici araçların güncellenmesini ele aldığını duyurdu.

Özetlerde, “Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir” denildi.

Açıklamada, para politikası duruşun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği belirtildi.

Deprem felaketi sonrasında iktisadi faaliyete ilişkin göstergeler üzerinde bir belirsizlik oluştuğu dile getirilen özetlerde, depremin doğrudan etkilerinin yanında, yeniden inşa faaliyetleri ve uygulanan destekleyici politikalar kanalıyla dolaylı etkilerinin zaman içinde değişen çeşitli sektörel ve bölgesel yansımaları olacağı ifade edildi.

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Özetlerde şu ifadeler öne çıktı:

Şubat ayına ilişkin yüksek frekanslı dış ticaret verileri ise depremden etkilenen bölgeden yapılan ihracatın afet sonrasındaki düşüş sonrası toparlanma eğilimi sergilediğine işaret etti.

Çalışanlara yönelik alınan yoğun tedbirler ile üretime katılımın ilerleyen haftalarda kademeli olarak artması bekleniyor.

Öte yandan, saha görüşmelerinden edinilen ayrıntılı bilgiler depremden etkilenen bölgede yer alan sanayi üretimi alt yapısının büyük ölçüde korunduğuna ve üretimin sürekliliğinin sağlandığına işaret ediyor.

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